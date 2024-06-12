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Под Львовом неизвестный обстрелял BMW. Злоумышленника ищут

Фото: под Львовом неизвестный обстрелял BMW 12 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

12 июня во Львовском районе неизвестный обстрелял автомобиль BMW. Преступника ищут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

"Во Львовской области полицейские принимают меры для задержания злоумышленника, который обстрелял автомобиль BMW. В результате происшествия огнестрельные ранения получил водитель автомобиля - он госпитализирован", - говорится в сообщении.

 

Подробности ЧП

Сегодня, 12 июня, около 11:00, на оперативную линию "102" поступило сообщение о стрельбе, произошедшей в поселке Сокольники, Львовского района.

Как сообщили РБК-Украина источники, фамилия того, в кого стреляли, Джони, он очевидно связан с криминальным миром.

На месте происшествия работают оперативники уголовного розыска, следователи, криминалисты и сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины.

Не первое ЧП 

12 июня в Днепре неизвестные подожгли автомобиль военных. Полиция начала расследование и поиск преступников. 

По предварительной информации, к поджогу может быть причастна группа лиц.

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