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Під Львовом через атаку РФ горять склади логістичного комплексу, під ударом знову Малехів

12:17 18.10.2026 Нд
1 хв
aimg Марія Науменко
Фото: рятувальник ДСНС ліквідовує наслідки російського обстрілу (facebook.com/DSNSKyiv)

У Львівській області внаслідок російської атаки 18 жовтня пошкоджено склад логістичного комплексу та два житлові будинки. У Малехові після збиття дрона спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

За словами очільника області, близько 11:20 сили протиповітряної оборони збили російський безпілотник над Малеховом. Унаслідок атаки пошкоджено логістичний комплекс, на території якого загорілася складська будівля.

На місці працюють пожежники та інші служби. Станом на момент повідомлення інформації про постраждалих не надходило.

Фото: розташування Малехова поблизу Львова на карті (скриншот)

Крім того, за даними Козицького, близько 10:30 у Мурованому уламки російського безпілотника пошкодили два житлові будинки.

Нагадуємо, 13 жовтня російський реактивний безпілотник упав у Малехові поблизу Львова після роботи ППО. Унаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки, також повідомлялося про одного постраждалого.

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Російська ФедераціяУкраїнаЛьвівЛьвівська областьДрони