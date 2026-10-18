Під Львовом через атаку РФ горять склади логістичного комплексу, під ударом знову Малехів

За словами очільника області, близько 11:20 сили протиповітряної оборони збили російський безпілотник над Малеховом. Унаслідок атаки пошкоджено логістичний комплекс, на території якого загорілася складська будівля.

На місці працюють пожежники та інші служби. Станом на момент повідомлення інформації про постраждалих не надходило.

Фото: розташування Малехова поблизу Львова на карті (скриншот)

Крім того, за даними Козицького, близько 10:30 у Мурованому уламки російського безпілотника пошкодили два житлові будинки.