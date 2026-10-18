Под Львовом из-за атаки РФ горят склады логистического комплекса, под ударом снова Малехов

По словам главы области, около 11.20 силы противовоздушной обороны сбили российский беспилотник над Малеховом. В результате атаки поврежден логистический комплекс, на территории которого загорелось складское здание.

На месте работают пожарные и другие службы. По состоянию на момент уведомления информации о пострадавших не поступало.

Фото: расположение Малехова вблизи Львова на карте (скриншот)

Кроме того, по данным Козицкого, около 10:30 в Мурованом обломки российского беспилотника повредили два жилых дома.