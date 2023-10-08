Під Львовом у будинку п'ятеро людей загинули від чадного газу, двох дітей врятували

"7 жовтня близько 20.00 у відділ поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 надійшло повідомлення про те, що в будинку одного з сіл Львівського району виявлено тіла кількох людей без ознак життя", - повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, у будинку було виявлено тіла п’ятьох місцевих мешканців - жінок віком 29, 53 і 75 років та чоловіків віком 33 і 57 років.

Попередньо встановлено, що причиною загибелі людей стало отруєння чадним газом.

"Окрім того, з діагнозом "отруєння чадним газом" медики госпіталізували двох хлопчиків віком сім і дев’ять років", - повідомили правоохоронці.

Пожежі та вибухи газу в Україні

Нагадаємо, у середу, 4 жовтня, у Києві стався вибух в багатоповерхівці. На момент НП у квартирі, що стала його епіцентром, знаходилась родина з дітьми.

Як з'ясували в ДСНС, у квартирі на третьому поверсі стався вибух туристичного газового обігрівача.

Вранці 22 червня в одній із багатоповерхівок Києва у Дніпровському районі стався вибух газу. Спочатку повідомлялося про одного загиблого. Пізніше кількість постраждалих зросла до п'яти.

Зауважимо, що нещодавно українців закликали запастись вогнегасниками.

Детальніше про те, навіщо тримати вдома вогнегасник можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, вчора ми писали, що у Вінницькій області через пожежу загинуло двоє дітей, ще трьох було врятовано.

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