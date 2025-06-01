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Під Курськом поїзд звалився з мосту на автомобільну дорогу: є поранені, сталась пожежа

Автор: Наталія Кава

У Росії цієї ночі не витримав ще один міст. У Курській області частина поїзда впала на автомобільну дорогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ТАСС".

За попередніми даними, подія сталась сьогодні вночі на 48-му км траси Тросна-Калинівка, Желєзногорського району під час руху вантажного локомотива.

Там частина поїзда звалилася вниз на автомобільну дорогу, яка знаходилася під мостом. На місці аварії почалося загоряння тепловоза.

За попередньою інформацією, в одного з машиністів тепловоза пошкоджено ноги - всю бригаду доправили до лікарні. Вони перебувають під наглядом медиків.

Автомобільна дорога, що знаходиться під мостом, перекрита, рух організовано в об'їзд.

Нагадаємо, сьогодні у Брянській області, Росія, міст завалився на пасажирський потяг, який прямував за маршрутом Москва - Климове. Потяг зійшов із рейок.

За останніми даними, там постраждали понад 40 людей, та семеро - загиблих.

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Курська областьРосійська Федерація