Под Курском поезд свалился с моста на автомобильную дорогу: есть раненые, произошел пожар

По предварительным данным, происшествие произошло сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка, Железногорского района во время движения грузового локомотива.

Там часть поезда свалилась вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. На месте аварии началось возгорание тепловоза.

По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги - всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под наблюдением медиков.

Автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд.

Напомним, сегодня в Брянской области, Россия, мост рухнул на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва - Климово. Поезд сошел с рельсов.

По последним данным, там пострадали более 40 человек, и семеро - погибших.