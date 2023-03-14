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Під Куп’янськом затримали жінку, яка передавала окупантам дані про переміщення ЗСУ

Фото: Під Куп’янськом затримали жінку, яка передавала окупантам дані про переміщення ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Жителька Куп’янського району Харківської області передавала окупантам інформацію про переміщення військових Збройних сил України. Правоохоронці виявили її та затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Жителька села Гусинка за допомогою месенджерів та у телефонних розмовах повідомляла представнику ЗС РФ інформацію про переміщення українських військ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що отримані дані ворог надалі використовував для завдання ударів по Куп'янському району.

"Під час обшуку за місцем проживання підозрюваної виявлено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а також російські рублі", - додали у прокуратурі.

Жінці повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що СБУ затримала у Лимані Донецької області колаборантку, яка повернулася на свою посаду після звільнення міста. Під час окупації вона збирала для росіян персональні дані українців, що залишилися в окупації.

Також СБУ викрила поплічника окупантів, який фотографував переміщення підрозділів Сил оборони у Дніпропетровській області.

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