Під Куп’янськом затримали жінку, яка передавала окупантам дані про переміщення ЗСУ

Жителька Куп’янського району Харківської області передавала окупантам інформацію про переміщення військових Збройних сил України. Правоохоронці виявили її та затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

Жінці повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

"Під час обшуку за місцем проживання підозрюваної виявлено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а також російські рублі", - додали у прокуратурі.

Зазначається, що отримані дані ворог надалі використовував для завдання ударів по Куп'янському району.

"Жителька села Гусинка за допомогою месенджерів та у телефонних розмовах повідомляла представнику ЗС РФ інформацію про переміщення українських військ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що СБУ затримала у Лимані Донецької області колаборантку, яка повернулася на свою посаду після звільнення міста. Під час окупації вона збирала для росіян персональні дані українців, що залишилися в окупації.

Також СБУ викрила поплічника окупантів, який фотографував переміщення підрозділів Сил оборони у Дніпропетровській області.

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