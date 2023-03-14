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Под Купянском задержали женщину, которая передавала оккупантам данные о перемещении ВСУ

Фото: Под Купянском задержали женщину, которая передавала оккупантам данные о перемещении ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительница Купянского района Харьковской области передавала оккупантам информацию о перемещении военных вооруженных сил Украины. Правоохранители обнаружили ее и задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Жительница села Гусинка с помощью мессенджеров и в телефонных разговорах сообщала представителю ВС РФ информацию о перемещении украинских войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные данные враг в дальнейшем использовал для нанесения ударов по Купянскому району.

"В ходе обыска по месту жительства подозреваемой обнаружен мобильный телефон с поличным, а также российские рубли", - добавили в прокуратуре.

Женщине сообщено о подозрении в распространении информации о перемещении, движении, расположении ВСУ. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что СБУ задержала в Лимане Донецкой области коллаборантку, вернувшуюся на свой пост после освобождения города. Во время оккупации она собирала для россиян персональные данные оставшихся в оккупации украинцев.

Также СБУ разоблачила приспешника оккупантов, который фотографировал перемещение подразделений Сил обороны в Днепропетровской области.

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