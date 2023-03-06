UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Куп’янськом затримали колаборанта, який на залізниці зберігав дизпаливо для армії РФ

Фото: Під Куп’янськом затримали колаборанта, який на залізниці зберігав дизпаливо для армії РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканець смт Куп’янськ-Вузловий (Харківська область) працював на окупантів та зберігав дизельне паливо для потреб армії РФ на залізниці. Правоохоронці його затримали та помістили під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Чоловік погодився на пропозицію окупантів і став так званим "начальником бази палива" виробничого підрозділу "Локомотивне депо Куп'янськ" так званого підприємства "Куп'янська залізниця". Свої обов'язки він почав виконувати з липня минулого року", - йдеться у повідомленні.

Поплічник окупантів зберігав дизельне паливо для армії РФ, яке вони використовували для заправлення своєї військової техніки.

Мешканця смт Куп‘янськ-Вузловий затримали та повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, що в Одесі викрили та затримали колишнього бойовика з батальйону "Спарта". Він воював на боці терористичної "ДНР" проти сил АТО на сході України.

Служба безпеки України затримала трьох колаборантів, які "збирали голоси" на псевдореферендумі у Херсонській області, а тим, хто відмовляється брати участь, - погрожували в'язницею.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяхарковВійна в УкраїніКупянск