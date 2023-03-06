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Под Купянском задержали коллаборанта, который на железной дороге хранил дизтопливо для армии РФ

Фото: Под Купянском задержали коллаборанта, который на железной дороге хранил дизтопливо для армии РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель пгт Купянск-Узловой (Харьковская область) работал на окупантов и хранил дизельное топливо для нужд армии РФ на железной дороге. Правоохранители его задержали и заключили под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Мужчина согласился на предложение оккупантов и стал так называемым "начальником базы топлива" производственного подразделения "Локомотивное депо Купянск" так называемого предприятия "Купянская железная дорога". Свои обязанности он начал выполнять с июля прошлого года", - говорится в сообщении.

Приспешник оккупантов хранил дизельное топливо для армии РФ, которое они использовали для заправки своей военной техники.

Жителя пгт Купянск-Узловой задержали и сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Напомним, что в Одессе разоблачили и задержали бывшего боевика из батальона "Спарта". Он воевал на стороне террористической ДНР против сил АТО на востоке Украины.

Служба безопасности Украины задержала трех коллаборантов, которые "собирали голоса" на псевдореферендуме в Херсонской области, а отказывающимся участвовать - угрожали тюрьмой.

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