Под Купянском задержали коллаборанта, который на железной дороге хранил дизтопливо для армии РФ

Житель пгт Купянск-Узловой (Харьковская область) работал на окупантов и хранил дизельное топливо для нужд армии РФ на железной дороге. Правоохранители его задержали и заключили под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Мужчина согласился на предложение оккупантов и стал так называемым "начальником базы топлива" производственного подразделения "Локомотивное депо Купянск" так называемого предприятия "Купянская железная дорога". Свои обязанности он начал выполнять с июля прошлого года", - говорится в сообщении.

Приспешник оккупантов хранил дизельное топливо для армии РФ, которое они использовали для заправки своей военной техники.

Жителя пгт Купянск-Узловой задержали и сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.