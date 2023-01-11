Под Купянском задержали мужчину, который помогал РФ строить фортификационные сооружения
Начальник службы безопасности одного из предприятий Харьковской области активно поддерживал российских захватчиков. Во время оккупации части региона он помогал РФ, однако стражи порядка обнаружили его и задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
"Он добровольно предоставил оккупантам склады и ангары предприятия для размещения военной техники и личного состава российской армии", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что подозреваемый передал российским военнослужащим транспортные средства и погрузчик компании, которые перед этим перегнал с территории предприятия на территорию своего дома.
"Указанную технику оккупанты использовали для перевозки строительных материалов и строительства фортификационных сооружений против ВСУ", - добавили в прокуратуре.
Мужчина сообщен о подозрении в коллаборационной деятельности и помещен под стражу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, что Служба безопасности задержала в Харьковской области коллаборантов, которые помогали опрокидывать российские военные эшелоны в Украину.
Главный инженер комбината хлебопродуктов в Купянске во время оккупации города отправился на сотрудничество с РФ и вывозил зерно в Ростов-на-Дону. После деоккупации города правоохранители обнаружили его и заключили под стражу.
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