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Под Купянском задержали мужчину, который помогал РФ строить фортификационные сооружения

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Украина, Среда 11 января 2023 17:04
Под Купянском задержали мужчину, который помогал РФ строить фортификационные сооружения Фото: Под Купянском задержан мужчина, который помогал РФ строить фортификационные сооружения (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Начальник службы безопасности одного из предприятий Харьковской области активно поддерживал российских захватчиков. Во время оккупации части региона он помогал РФ, однако стражи порядка обнаружили его и задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Он добровольно предоставил оккупантам склады и ангары предприятия для размещения военной техники и личного состава российской армии", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый передал российским военнослужащим транспортные средства и погрузчик компании, которые перед этим перегнал с территории предприятия на территорию своего дома.

"Указанную технику оккупанты использовали для перевозки строительных материалов и строительства фортификационных сооружений против ВСУ", - добавили в прокуратуре.

Мужчина сообщен о подозрении в коллаборационной деятельности и помещен под стражу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что Служба безопасности задержала в Харьковской области коллаборантов, которые помогали опрокидывать российские военные эшелоны в Украину.

Главный инженер комбината хлебопродуктов в Купянске во время оккупации города отправился на сотрудничество с РФ и вывозил зерно в Ростов-на-Дону. После деоккупации города правоохранители обнаружили его и заключили под стражу.

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