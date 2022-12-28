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У Харківській області затримали залізничників. Вони перекидали ешелони РФ в Україну

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Харківська область, Середа 28 грудня 2022 18:06
У Харківській області затримали залізничників. Вони перекидали ешелони РФ в Україну Фото: СБУ викрила залізничників, які перекидали російські воєнні ешелони в Україну (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки затримала у Харківській області колаборантів, які допомагали перекидати російські воєнні ешелони в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

"Зловмисниками виявились колишні працівники регіональної філії "Укрзалізниці", які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що після захоплення частини регіону вони приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там одного з них призначили керівником, а іншого ˗ його заступником виробничого підрозділу, створеного агресором "Куп'янської колійної машинної станції".

На цих "посадах" вони допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті.

Насамперед колаборанти сприяли переправленню залізницею військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до тимчасово захоплених районів Харківської області.


Після звільнення регіону зловмисники намагались "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили їх місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Зазначено, що суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що СБУ викрила на хабарі начальника одного з управлінь "Укрінтеравтосервісу", а також його родичку, колишню співробітницю громадської організації "АСМАП".

Також раніше ми писали, що Служба безпеки затримала у Києві колаборанта, який допоміг окупантам перейменувати вулиці у тимчасово окупованій Луганській області.

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Служба безпеки України харков
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