Під Куп‘янськом ворог концентрує значні сили: у РНБО оцінили загрозу

За його словами, статистика, наведена Forbes, вона дещо відрізняється від реальності.

"Потрібно, щоб на Заході розуміли серйозність ситуації, особливо ті, хто ухвалюють рішення щодо допомоги. І бажано, аби там пам‘ятали про американські інтереси теж", - додав Коваленко.

Він підкреслив, що утопічно думати, що все можна буде вирішити до грудня 2024 року, якщо Україна буде в більш слабкому становищі, як може здаватися деяким кандидатам у президенти.

"Навпаки, тоді доведеться давати ще більше зброї і швидко, бо (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін ніколи не піде на умови. Його мета - знищення України. І змусити його піти на якісь умови можливо тільки силою, а не слабкістю", - зазначив голова ЦПД.

Стаття Forbes

За даними ЗМІ, Росія нібито стягує до Куп'янська 500 танків, до 600 одиниць бойових машин, сотні гаубиць і 40 тисяч війська. Видання заявляє, що захоплення Куп'янська - це основна ціль росіян.

При цьому видання зазначає, що кількість українських військ на вказаній частині фронту нібито становить близько 20 тисяч військових і сотні танків, бойових машин і гаубиць.

Бойові дії під Куп'янськом

За словами представника Сухопутних сил, Куп'янський напрямок для противника залишається пріоритетним, і росіяни намагаються неподалік Синьківки та Табаївки продовжувати здійснювати наступальні дії.

Детальніше про ситуацію під Куп'янськом, а також про можливі загрози подальшого наступу на Харків і область, - у матеріалі РБК-Україна.

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