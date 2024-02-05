Под Купянском враг концентрирует значительные силы: в СНБО оценили угрозу

По его словам, статистика, приведенная Forbes, она несколько отличается от реальности.

"Нужно, чтобы на Западе понимали серьезность ситуации, особенно те, кто принимает решение о помощи. И желательно, чтобы там помнили об американских интересах тоже", - добавил Коваленко.

Он подчеркнул, что утопично думать, что все можно будет решить до декабря 2024 года, если Украина будет в более слабом положении, как может казаться некоторым кандидатам в президенты.

"Наоборот, тогда придется давать еще больше оружия и быстро, потому что (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин никогда не пойдет на условия. Его цель - уничтожение Украины. И заставить его пойти на какие-то условия возможно только силой, а не слабостью", - отметил глава ЦПД.

Статья Forbes

По данным СМИ, Россия якобы стягивает к Купянску 500 танков, до 600 единиц боевых машин, сотни гаубиц и 40 тысяч войска. Издание заявляет, что захват Купянска - это основная цель россиян.

При этом издание отмечает, что количество украинских войск на указанной части фронта якобы составляет около 20 тысяч военных и сотни танков, боевых машин и гаубиц.

Боевые действия под Купянском

По словам представителя Сухопутных сил, Купянское направление для противника остается приоритетным, и россияне пытаются недалеко от Синьковки и Табаевки продолжать совершать наступательные действия.

Детальнее о ситуации под Купянском, а также о возможных угрозах дальнейшего наступления на Харьков и область, - в материале РБК-Украина.

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