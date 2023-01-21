Під Куп’янськом виявили колаборанта, який організував трансляцію телеканалів РФ
Під час окупації Куп’янського району Харківської області чоловік почав співпрацювати із загарбниками та організував трансляцію телеканалів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.
"Чоловік організував трансляцію російських телеканалів та проросійського контенту, спрямованого на підтримку держави агресора РФ, для місцевого населення", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначають, що це відбулось в смт Ківшарівка і тривало з березня по вересень 2022 року. Таким чином, колаборант сприяв поширенню кремлівських наративів, допомагаючи РФ вести інформаційну війну проти України.
44-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом "здійснення інформаційної діяльності у співпраці із державою-агресором, спрямованої на її підтримку та її збройних формувань". Йому загрожує до 12 років позбавленням волі.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки у Харківській області затримали екс-чиновників філії "Укрзалізниці", які допомагали російським військовим перекидати ешелони в Україну.
Під час окупації Куп'янського району Харківської області чоловік вирішив стати "поліцейським" та служити РФ. Після звільнення регіону йому заочно оголосили про підозру, а тепер вдалося його знайти та затримати.
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