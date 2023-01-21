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Под Купянском обнаружили коллаборанта, организовавшего трансляцию телеканалов РФ

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Купянский район, Суббота 21 января 2023 19:29
Под Купянском обнаружили коллаборанта, организовавшего трансляцию телеканалов РФ Фото: Под Купянском обнаружили коллаборанта, организовавшего трансляцию телеканалов РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во время оккупации Купянского района Харьковской области мужчина начал сотрудничать с захватчиками и организовал трансляцию телеканалов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Мужчина организовал трансляцию российских телеканалов и пророссийского контента, направленного на поддержку государства агрессора РФ, для местного населения", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что это произошло в пгт Ковшаровка и продолжалось с марта по сентябрь 2022 года. Таким образом, коллаборант способствовал распространению кремлевских нарративов, помогая РФ вести информационную войну против Украины.

44-летнему мужчине доложено о подозрении по факту "осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленной на его поддержку и его вооруженных формирований". Ему грозит до 12 лет лишением свободы.

Напомним, что сотрудники Службы безопасности в Харьковской области задержали экс-чиновников филиала "Укрзализныци", которые помогали российским военным перебрасывать эшелоны в Украину.

Во время оккупации Купянского района Харьковской области мужчина решил стать "полицейским" и служить РФ. После увольнения региона ему заочно объявили о подозрении, а теперь удалось его найти и задержать.

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