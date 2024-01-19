Ворог змістив акцент на Лиман, але наступ на Куп'янськ може поновитися, - експерт

Російські окупанти змістили акцент на Лиман Донецької області. Але не виключено, що Куп'янську загрожує новий наступ.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ".

Зазначається, що основний удар загарбників на Лимано-Куп'янській осі націлений на повне захоплення Луганської, а також частин Харківської та Донецької областей. Якщо раніше найгарячішим був Куп'янський напрямок, то зараз акцент ворога змістився на Лиман.

"Нещодавно найгарячішим був Куп'янський напрямок, населений пункт Синьківка. Але порівняно з вчорашнім днем (16 січня, - ред.) ворог активних дій не проводив. Натомість змістився південніше на Лиманський напрямок", - сказав спікер Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

скриншот deepstatemap.live

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що якогось особливого задуму у зміні напрямків немає. Росіяни шукають слабкі місця в обороні ЗСУ.

"Розрахунок на те, що погода дозволить їм ефективно діяти на Куп'янському напрямку, не спрацював. Плюс, правильно спланована та налагоджена українська оборона дала можливість відбивати численні атаки. Це змушує їх шукати альтернативу. У принципі, як і прогнозувалося, акцент змістився на Лиман, Авдіївку та Мар'їнку", - пояснив він.

При цьому голова Харківської ОВА Олег Синєгубов припустив, що росіяни можуть планувати новий наступ на Куп'янськ, коли буде стабільна мінусова температура.

Згідно з прогнозами, умови для маневрів з технікою можуть скластися наприкінці січня чи на початку лютого. На думку Мусієнка, є підстави вважати, що росіяни підуть в атаку в цей проміжок. Звичайно, Сили оборони України до цього готуються.

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, британське видання The Telegraph заявило про те, що росіяни нібито можуть почати "наземний наступ" в Харківській області 15 січня після масованих обстрілів.

При цьому місцева влада та військові зазначають, що активні бойові дії на цьому напрямку тривають, але ЗСУ стримують ворога. Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що Росія не має достатньо сил у Бєлгородській області, щоб повторити наступ на Харків.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров і начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали позиції в районі міста Куп'янськ 9 січня.