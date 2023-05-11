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Под Купянском полиция обнаружила тело женщины, погибшей от обстрелов россиян

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Куриловка, Четверг 11 мая 2023 15:14
Под Купянском полиция обнаружила тело женщины, погибшей от обстрелов россиян Фото: Эксгумация (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 11 мая, правоохранители под Купянском обнаружили тело женщины, которая осенью прошлого года погибла от обстрелов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"17 сентября в прошлом году во время вражеского обстрела села Куриловка Купянского района погибла 81-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что она находилась возле собственного дома, когда оккупанты открыли огонь по населенному пункту. Потерпевшая погибла на месте.

Под Купянском полиция обнаружила тело женщины, погибшей от обстрелов россиян

11 мая прокурор и следователь провели эксгумацию. Тело погибшей направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Напомним, что на севере Донецкой области полиция эксгумировала тела шести человек. Часть из них погибли от обстрелов армии РФ.

В городе Снигиревка (Николаевская область) правоохранители обнаружили тела двух человек, которых во время оккупации убили российские военные.

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