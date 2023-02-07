Під Куп’янськом поліція виявила двох осіб, які під час окупації допомагали РФ

"Співробітники Управління стратегічних розслідувань спільно з бійцями КОРДу та співробітниками місцевої поліції задокументували колабораційну діяльність 40-річного мешканця села Гроза", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік під час окупації військами РФ обіймав посаду "керівника одного з відділів селищної ради" окупаційної "адміністрації".

"Також задокументовано колабораційну діяльність 41-річної мешканки смт Шевченкове, яка обійняла посаду "головного бухгалтера в одній з комунальних установ", що підпорядковувалась окупаційній "адміністрації", - додали у поліції.

Наразі за даними фактами вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками колабораційної діяльності.