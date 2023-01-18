UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Куп'янськом окупанти обстріляли лікарню: поранено фельдшера

Фото: під Куп'янськом окупанти обстріляли лікарню (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Куп'янському районі російські окупанти обстріляли лікарню. Поранено фельдшера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У с. Ківшарівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено місцеву лікарню. Поранення отримав 51-річний фельдшер. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - розповів він.

За словами Синєгубова, минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти області вздовж усієї лінії зіткнення.

"Під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Новомлинськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів", - додав очільник регіону.

Як повідомлялось, вдень у вівторок, 17 січня, російські окупанти обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Російська ракета С-300 влучила у Куп'янський автотранспортний фаховий коледж та майже зруйнувала його.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков