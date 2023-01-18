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Под Купянском оккупанты обстреляли больницу: ранен фельдшер

Фото: под Купянском оккупанты обстреляли больницу (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Купянском районе российские оккупанты обстреляли больницу. Ранен фельдшер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В с. Ковшаровка Купянского района обстрелами повреждена местная больница. Ранение получил 51-летний фельдшер. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - рассказал он.

По словам Синегубова, за прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты области вдоль всей линии столкновения.

"Под огнем были Купянск, Волчанск, Двуречная, Старица, Новомлынск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов", - добавил глава региона.

Как сообщалось, днем ​​во вторник, 17 января, российские оккупанты обстреляли город Купянск Харьковской области. Российская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж и почти разрушила его.

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