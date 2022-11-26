Під Куп’янськом ексгумували тіло залізничника, якого розстріляли військові РФ
Росіяни розстріляли залізничника у селищі Куп’янськ-Вузловий (Харківська область). Правоохоронці провели ексгумацію тіла вбитого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.
"45-річний мешканець селища Куп'янськ-Вузловий при житті працював на залізниці. Його розстріляли окупанти, коли він під'їжджав до свого будинку", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні правоохоронці провели огляд та вилучили тіло загиблого, якого було поховано на місцевому кладовищі. Для встановлення причини смерті померлого направлено на судово-медичну експертизу.
Правоохоронці проводять розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що правоохоронці провели чергову ексгумацію загиблих від РФ у Харківській області. У Куп'янському районі виявили тіла чотирьох вбитих.
Також повідомлялось, що у Куп’янському районі за тиждень ексгумували сім тіл загиблих.
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