Под Купянском эксгумировали тело железнодорожника, расстрелянного военными РФ
Россияне расстреляли железнодорожника в поселке Купянск-Узловой (Харьковская область). Правоохранители провели эксгумацию тела убитого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.
"45-летний житель поселка Купянск-Узловой при жизни работал на железной дороге. Его расстреляли оккупанты, когда он подъезжал к своему дому", - говорится в сообщении.
Сегодня правоохранители провели осмотр и изъяли тело погибшего, похороненного на местном кладбище. Для установления причины смерти умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Правоохранители проводят расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что стражи порядка провели очередную эксгумацию погибших от РФ в Харьковской области. В Купянском районе обнаружили тела четырех убитых.
Также сообщалось, что в Купянском районе через неделю эксгумировали семь тел погибших.
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