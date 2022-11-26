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Под Купянском эксгумировали тело железнодорожника, расстрелянного военными РФ

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Купянск-Узловой, Суббота 26 ноября 2022 20:08
Под Купянском эксгумировали тело железнодорожника, расстрелянного военными РФ Фото: Под Купянском эксгумировали тело железнодорожника, расстрелянного военными РФ (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне расстреляли железнодорожника в поселке Купянск-Узловой (Харьковская область). Правоохранители провели эксгумацию тела убитого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"45-летний житель поселка Купянск-Узловой при жизни работал на железной дороге. Его расстреляли оккупанты, когда он подъезжал к своему дому", - говорится в сообщении.

Сегодня правоохранители провели осмотр и изъяли тело погибшего, похороненного на местном кладбище. Для установления причины смерти умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Правоохранители проводят расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что стражи порядка провели очередную эксгумацию погибших от РФ в Харьковской области. В Купянском районе обнаружили тела четырех убитых.

Также сообщалось, что в Купянском районе через неделю эксгумировали семь тел погибших.

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