Під Куп’янськом загинув чоловік, підірвавшись на ворожій міні
У четвер, 23 березня, в Куп'янському районі Харківської області чоловік загинув, підірвавшись на ворожій міні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління ДСНС України у Харківській області.
"Підступні вибухові пристрої та нерозірвані боєприпаси, що залишив по собі ворог, можуть підстерігати на кожному кроці. Вони забрали вже не одне життя мирних мешканців", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у полі біля села Григорівка Куп'янського району в лісосмузі 47-річний чоловік підірвався на міні.
"Він загинув на місці. Саме тому важливо бути уважними і обережними", - додали у ДСНС.
Нагадаємо, що у середу, 22 березня, у селі Іванівка Ізюмського району чоловік загинув підірвавшись на касетному снаряді.
Житель Херсонської області підірвався на ворожій міні. Чоловік втратив частину ноги.
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