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Під Куп’янськом загинув чоловік, підірвавшись на ворожій міні

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Григорівка , Четвер 23 березня 2023 17:21
Під Куп’янськом загинув чоловік, підірвавшись на ворожій міні Фото: Під Куп’янськом чоловік загинув, підірвавшись на ворожій міні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 23 березня, в Куп'янському районі Харківської області чоловік загинув, підірвавшись на ворожій міні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління ДСНС України у Харківській області.

"Підступні вибухові пристрої та нерозірвані боєприпаси, що залишив по собі ворог, можуть підстерігати на кожному кроці. Вони забрали вже не одне життя мирних мешканців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у полі біля села Григорівка Куп'янського району в лісосмузі 47-річний чоловік підірвався на міні.

"Він загинув на місці. Саме тому важливо бути уважними і обережними", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, що у середу, 22 березня, у селі Іванівка Ізюмського району чоловік загинув підірвавшись на касетному снаряді.

Житель Херсонської області підірвався на ворожій міні. Чоловік втратив частину ноги.

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