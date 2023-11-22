Під Куп'янськом черговий виток ескалації, росіяни не мають особливих шансів, - експерт

Як зазначають військові, оборона Куп'янська важлива тим, що у разі успіху росіяни можуть зайняти не лише місто, а й вийти на східний берег річки Оскіл у межах Харківської області.

Водночас керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що на цій ділянці загроз не так багато.

За його словами, ситуація особливо не змінюється вже протягом кількох місяців. Ворог нагромаджує сили, йде в атаку, наші війська її відбивають, а якщо росіяни й домагаються незначних тактичних успіхів, то все одно змушені припиняти наступ.

"Це просто черговий виток ескалації з упором на живу силу. Плюс заважає погода, окупанти самі скаржаться на це. Мені здається, тут ми впевнено стримуватимемо ворога, оскільки у нього набагато менше сил, ніж було місяць-два тому", - розповів експерт.

На думку Коваленка, росіяни не мають особливих шансів ні в окупації Куп'янська, ні у виході на Оскіл по Лимано-Куп'янській осі. За його словами, їхнє угруповання "Центр" втратило найбільш боєздатні частини. Йдеться про підрозділи 90-ї танкової дивізії, а також 2-ї та 41-ї загальновійськових армій ЗС РФ.

"Їх майже всіх відправили під Авдіївку, і можливостей для виходу на Оскіл немає. Вони продовжать тиснути на Куп'янськ, у них чисельна перевага, але, з іншого боку, Сили оборони України звели серйозні укріпрайони, для прориву яких потрібні набагато потужніші ресурси. А вони не можуть собі цього дозволити, бо всі ресурси поглинає Авдіївка", - зазначив експерт.

Ситуація на фронті

Наразі наступ українських військових зосередився на двох напрямках фронту - Бахмутському та Мелітопольському. ЗСУ атакують південніше Бахмута та проводжують наступальну операцію у Запорізькій області.

Крім того, наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області.

При цьому окупанти намагаються прорвати оборону українських військ на сході. Росіяни хочуть оточити Авдіївку та перейшли до активної оборони поблизу Бахмута, намагаючись повернути втрачені позиції.