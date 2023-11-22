Под Купянском очередной виток эскалации, у россиян нет особых шансов, - эксперт

Как отмечают военные, оборона Купянская важна тем, что в случае успеха россияне могут занять не только город, но и выйти на восточный берег реки Оскол в пределах Харьковской области.

В то же время, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что на этом участке угроз не так много.

По его словам, ситуация особо не меняется уже несколько месяцев. Враг накапливает силы, идет в атаку, наши войска ее отбивают, а если россияне и добиваются незначительных тактических успехов, то все равно вынуждены прекращать наступление.

"Это просто очередной виток эскалации с упором на живую силу. Плюс мешает погода, оккупанты сами жалуются на это. Мне кажется, здесь мы будем уверенно сдерживать врага, поскольку у него гораздо меньше сил, чем было месяц-два назад", - рассказал эксперт.

По мнению Коваленко, у россиян нет особых шансов ни в оккупации Купянска, ни в выходе на Оскол по Лимано-Купянской оси. По его словам, их группировка "Центр" потеряла самые боеспособные части. Речь идет о подразделениях 90-й танковой дивизии, а также 2-й и 41-й общевойсковых армиях ВС РФ.

"Их почти всех отправили под Авдеевку, и возможностей для выхода на Оскол нет. Они продолжат давить на Купянск, у них численное преимущество, но, с другой стороны, Силы обороны Украины построили серьезные укрепрайоны, для прорыва которых нужны гораздо более мощные ресурсы. А они не могут себе это позволить, потому что все ресурсы поглощает Авдеевка", - отметил эксперт.

Ситуация на фронте

Сейчас наступление украинских военных сосредоточилось на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и проводят наступательную операцию в Запорожской области.

Кроме того наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области.

При этом оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск на востоке. Россияне хотят окружить Авдеевку и перешли к активной обороне вблизи Бахмута, пытаясь вернуть потерянные позиции.