Під Кривим Рогом знайшли мертвим ексдиректора ЦГЗК Шевчика

Як й згадувалось вище, для встановлення всіх обставин подій на місці працюють правоохоронці Криворізького районного управління поліції, криміналістична лабораторія, пересувна криміналістична лабораторія НДЕКЦ МВС та судово-медичний експерт.

Наразі триває огляд місця подій, збір речових доказів, а також встановлення та опитування свідків.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч. 1 ст. 115 ККУ з попередньою додатковою кваліфікацією "самогубство".

Що відомо про Дмитра Шевчика

Шевчик народився у 1977-му році. Навчався у:

Київському національному економічному університеті, закінчив у 1999-му;

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на спеціальності "міжнародне право", закінчив у 2003-му;

Національній академії державного управління при президентові України, за спеціальністю державне управління, який закінчив у 2015-му.

Очолював посаду генерального директора ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат".

У 2015-му посів місце депутата у Дніпропетровській обласній раді від партії "Опозиційний блок". Зокрема був членом постійної комісії обласної ради з питань підприємництва, переробної промисловості, торговельного та побутового обслуговування.