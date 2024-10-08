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Під Кривим Рогом знайшли мертвим ексдиректора ЦГЗК Шевчика

Фото: Дмитро Шевчик, колишній директор ЦГЗК (скриншот)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

Сьогодні, 8 жовтня, на одній із баз відпочинку у Криворізькому районі Дніпропетровської області виявили тіло колишнього директора Центрального гірничо-збагачувального комбінату (ЦГЗК) Дмитра Шевчика. Наразі на місці працює поліція.

Про це РБК-Україна розповіли джерела в правоохоронних органах.

Як й згадувалось вище, для встановлення всіх обставин подій на місці працюють правоохоронці Криворізького районного управління поліції, криміналістична лабораторія, пересувна криміналістична лабораторія НДЕКЦ МВС та судово-медичний експерт.

Наразі триває огляд місця подій, збір речових доказів, а також встановлення та опитування свідків. 

До  Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості  за ч. 1 ст. 115 ККУ з попередньою додатковою кваліфікацією "самогубство".  

Що відомо про Дмитра Шевчика 

Шевчик народився у 1977-му році. Навчався у: 

  • Київському національному економічному університеті, закінчив у 1999-му; 
  • Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на спеціальності "міжнародне право", закінчив у 2003-му; 
  • Національній академії державного управління при президентові України, за спеціальністю державне управління, який закінчив у 2015-му. 

Очолював посаду генерального директора ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат". 

У 2015-му посів місце депутата у Дніпропетровській обласній раді від партії "Опозиційний блок". Зокрема був членом постійної комісії обласної ради з питань підприємництва, переробної промисловості, торговельного та побутового обслуговування. 

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Кривий Ріг