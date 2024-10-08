Под Кривым Рогом нашли мертвым экс-директора ЦГОКа Шевчика

Сегодня, 8 октября, на одной из баз отдыха в Криворожском районе Днепропетровской области обнаружили тело бывшего директора Центрального горно-обогатительного комбината (ЦГОК) Дмитрия Шевчика. Сейчас на месте работает полиция.
Об этом РБК-Украина рассказали источники в правоохранительных органах.
Как и упоминалось выше, для установления всех обстоятельств событий на месте работают правоохранители Криворожского районного управления полиции, криминалистическая лаборатория, передвижная криминалистическая лаборатория НИЭКЦ МВД и судебно-медицинский эксперт.
Сейчас продолжается осмотр места событий, сбор вещественных доказательств, а также установление и опрос свидетелей.
В Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч. 1 ст. 115 УКУ с предварительной дополнительной квалификацией "самоубийство".
Шевчик родился в 1977-м году. Учился в:
Возглавлял должность генерального директора ПАО "Центральный горно-обогатительный комбинат".
В 2015-м занял место депутата в Днепропетровском областном совете от партии "Оппозиционный блок". В частности был членом постоянной комиссии областного совета по вопросам предпринимательства, перерабатывающей промышленности, торгового и бытового обслуживания.
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