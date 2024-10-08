Под Кривым Рогом нашли мертвым экс-директора ЦГОКа Шевчика

Как и упоминалось выше, для установления всех обстоятельств событий на месте работают правоохранители Криворожского районного управления полиции, криминалистическая лаборатория, передвижная криминалистическая лаборатория НИЭКЦ МВД и судебно-медицинский эксперт.

Сейчас продолжается осмотр места событий, сбор вещественных доказательств, а также установление и опрос свидетелей.

В Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч. 1 ст. 115 УКУ с предварительной дополнительной квалификацией "самоубийство".

Что известно о Дмитрии Шевчике

Шевчик родился в 1977-м году. Учился в:

Киевском национальном экономическом университете, окончил в 1999-м;

Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на специальности "международное право", закончил в 2003-м;

Национальной академии государственного управления при президенте Украины, по специальности государственное управление, который закончил в 2015-м.

Возглавлял должность генерального директора ПАО "Центральный горно-обогатительный комбинат".

В 2015-м занял место депутата в Днепропетровском областном совете от партии "Оппозиционный блок". В частности был членом постоянной комиссии областного совета по вопросам предпринимательства, перерабатывающей промышленности, торгового и бытового обслуживания.