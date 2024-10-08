RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Под Кривым Рогом нашли мертвым экс-директора ЦГОКа Шевчика

Фото: Дмитрий Шевчик, бывший директор ЦГОКа (скриншот)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

Сегодня, 8 октября, на одной из баз отдыха в Криворожском районе Днепропетровской области обнаружили тело бывшего директора Центрального горно-обогатительного комбината (ЦГОК) Дмитрия Шевчика. Сейчас на месте работает полиция.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в правоохранительных органах.

Как и упоминалось выше, для установления всех обстоятельств событий на месте работают правоохранители Криворожского районного управления полиции, криминалистическая лаборатория, передвижная криминалистическая лаборатория НИЭКЦ МВД и судебно-медицинский эксперт.

Сейчас продолжается осмотр места событий, сбор вещественных доказательств, а также установление и опрос свидетелей. 

В Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч. 1 ст. 115 УКУ с предварительной дополнительной квалификацией "самоубийство".  

Что известно о Дмитрии Шевчике

Шевчик родился в 1977-м году. Учился в: 

  • Киевском национальном экономическом университете, окончил в 1999-м; 
  • Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на специальности "международное право", закончил в 2003-м; 
  • Национальной академии государственного управления при президенте Украины, по специальности государственное управление, который закончил в 2015-м. 

Возглавлял должность генерального директора ПАО "Центральный горно-обогатительный комбинат". 

В 2015-м занял место депутата в Днепропетровском областном совете от партии "Оппозиционный блок". В частности был членом постоянной комиссии областного совета по вопросам предпринимательства, перерабатывающей промышленности, торгового и бытового обслуживания. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог