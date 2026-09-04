Під Кременчуком впав російський дрон, постраждала трирічна дівчинка

Атаки на Кременчук

Нагадаємо, що в ніч на 26 червня російські війська завдали комбінованого удару по Полтавській області. Під обстрілом опинилися Кременчук та Полтава, де під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Для атаки окупанти застосували як ударні безпілотники, так і балістичне озброєння. Внаслідок ворожих влучань ціллю росіян стали промислові об'єкти Кременчука.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури у місті виникли проблеми з електропостачанням та частковий блекаут. На місцях прильотів одразу розпочалися аварійно-відновлювальні роботи.