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Під Кременчуком впав російський дрон, постраждала трирічна дівчинка

21:00 04.09.2026 Пт
1 хв
Уламки ворожого дрона понівечили будинки та авто
aimg Сергій Козачук
Фото: дрон РФ пошкодив приватні будинки у Кременчуцькому районі (Getty Images)

У Кременчуцькому районі внаслідок падіння ворожого безпілотника пошкоджено приватні будинки та автомобілі, а також поранено дитину.

Про це заявив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Наслідки ворожої атаки

Унаслідок падіння БпЛА пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та припарковані поруч автомобілі.

Попередньо відомо про одну постраждалу людину. Поранення отримала трирічна дівчинка, їй надають необхідну медичну допомогу.

На місці події працюють усі екстрені та профільні служби.

Інформація щодо руйнувань та стану постраждалих уточнюється.

Атаки на Кременчук

Нагадаємо, що в ніч на 26 червня російські війська завдали комбінованого удару по Полтавській області. Під обстрілом опинилися Кременчук та Полтава, де під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Для атаки окупанти застосували як ударні безпілотники, так і балістичне озброєння. Внаслідок ворожих влучань ціллю росіян стали промислові об'єкти Кременчука.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури у місті виникли проблеми з електропостачанням та частковий блекаут. На місцях прильотів одразу розпочалися аварійно-відновлювальні роботи.

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КременчукПолтавська областьВійна в УкраїніАтака дронів