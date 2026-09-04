Под Кременчугом упал российский дрон, пострадала трехлетняя девочка

Атаки на Кременчуг

Напомним, что в ночь на 26 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Полтавской области. Под обстрелом оказались Кременчуг и Полтава, где во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов.

Для атаки оккупанты применили как ударные беспилотники, так и баллистическое вооружение. В результате враждебных попаданий целью россиян стали промышленные объекты Кременчуга.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в городе возникли проблемы с электроснабжением и частичный блекаут. На местах прилетов сразу начались аварийно-восстановительные работы.