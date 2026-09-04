Під Кременчуком впав російський дрон, постраждала трирічна дівчинка

У Кременчуцькому районі внаслідок падіння ворожого безпілотника пошкоджено приватні будинки та автомобілі, а також поранено дитину.

Про це заявив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

На місці події працюють усі екстрені та профільні служби.

Попередньо відомо про одну постраждалу людину. Поранення отримала трирічна дівчинка, їй надають необхідну медичну допомогу.

Унаслідок падіння БпЛА пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та припарковані поруч автомобілі.

Атаки на Кременчук

Нагадаємо, що в ніч на 26 червня російські війська завдали комбінованого удару по Полтавській області. Під обстрілом опинилися Кременчук та Полтава, де під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Для атаки окупанти застосували як ударні безпілотники, так і балістичне озброєння. Внаслідок ворожих влучань ціллю росіян стали промислові об'єкти Кременчука.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури у місті виникли проблеми з електропостачанням та частковий блекаут. На місцях прильотів одразу розпочалися аварійно-відновлювальні роботи.