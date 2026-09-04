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Под Кременчугом упал российский дрон, пострадала трехлетняя девочка

21:00 04.09.2026 Пт
1 мин
Обломки вражеского дрона изуродовали дома и авто
aimg Сергей Козачук
Под Кременчугом упал российский дрон, пострадала трехлетняя девочка Фото: дрон РФ повредил частные дома в Кременчугском районе (Getty Images)
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В Кременчугском районе в результате падения вражеского беспилотника повреждены частные дома и автомобили, а также ранен ребенок.

Об этом заявил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Последствия вражеской атаки

В результате падения БПЛА повреждения получили частные жилые дома и припаркованные рядом автомобили.

Предварительно известно об одном пострадавшем человеке. Ранение получила трехлетняя девочка, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают все экстренные и профильные службы.

Информация о разрушениях и состоянии пострадавших уточняется.

Атаки на Кременчуг

Напомним, что в ночь на 26 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Полтавской области. Под обстрелом оказались Кременчуг и Полтава, где во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов.

Для атаки оккупанты применили как ударные беспилотники, так и баллистическое вооружение. В результате враждебных попаданий целью россиян стали промышленные объекты Кременчуга.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в городе возникли проблемы с электроснабжением и частичный блекаут. На местах прилетов сразу начались аварийно-восстановительные работы.

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