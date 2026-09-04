Под Кременчугом упал российский дрон, пострадала трехлетняя девочка
В Кременчугском районе в результате падения вражеского беспилотника повреждены частные дома и автомобили, а также ранен ребенок.
Об этом заявил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Последствия вражеской атаки
В результате падения БПЛА повреждения получили частные жилые дома и припаркованные рядом автомобили.
Предварительно известно об одном пострадавшем человеке. Ранение получила трехлетняя девочка, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
На месте происшествия работают все экстренные и профильные службы.
Информация о разрушениях и состоянии пострадавших уточняется.
Атаки на Кременчуг
Напомним, что в ночь на 26 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Полтавской области. Под обстрелом оказались Кременчуг и Полтава, где во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов.
Для атаки оккупанты применили как ударные беспилотники, так и баллистическое вооружение. В результате враждебных попаданий целью россиян стали промышленные объекты Кременчуга.
Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в городе возникли проблемы с электроснабжением и частичный блекаут. На местах прилетов сразу начались аварийно-восстановительные работы.