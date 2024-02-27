Під Краматорськом спалахнула пожежа: загинула дитина, ще дві дівчинки постраждали

У Шабельківці Донецької області сьогодні, 27 лютого, спалахнула пожежа в приватному домоволодінні. Унаслідок цього загинула дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Зазначається, що загоряння виникло на території приватного домоволодіння в Краматорському районі.
Коли рятувальники прибули на місце події, горіла зсередини літня кухня, спостерігалося сильне задимлення.
Фото: Рятувальники гасять пожежу (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Під час гасіння в одній із кімнат будівлі вогнеборці виявили тіло 3-річної дитини. На пожежі також постраждали ще дві дівчинки 9 і 10 років.
У ДСНС заявили, що дітей госпіталізовано в опікове відділення міської лікарні.
Пожежу ліквідували на площі 30 квадратних метрах. Причину та обставини трагедії встановлюють відповідні органи.
Раніше в Солом'янському районі Києва сталася пожежа в гімназії. Дітей і персонал освітнього закладу евакуювали.
Також у Львові 18 лютого стався вибух на промисловому об'єкті. Там також спалахнула пожежа.
У ДСНС нагадали, що українцям необхідно вдома мати вогнегасник, щоб захистити своє життя і майно. Але для домашніх умов підходять не всі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.