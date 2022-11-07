У Міноборони РФ спростували скарги морпіхів про великі втрати в Україні
Міністерство оборони Росії заперечує серйозні втрати 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту в Україні. За даними відомства, нібито підрозділ втратив не більше 1% особового складу та навіть веде "ефективний наступ" у районі Вугледару Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.
Точні дані про втрати бригади Міноборони РФ не назвало, вказавши їх лише у відсотках від особового складу.
Зокрема, у Міноборони РФ назвали "грамотними" дії командирів підрозділів морпіхів, завдяки чому, нібито втрати "не перевищують 1% бойового складу і 7% пораненими", при тому, що "значна частина вже повернулися в стрій".
При цьому, як запевняють у російському відомстві, нібито втрати ЗСУ по лінії бойового зіткнення бригади "у середньому становлять 7 до 1, а на окремих ділянках 9 до 1 у людях та техніці".
У відомстві також повідомили, що бійці бригади нібито "понад 10 діб ведуть ефективні наступальні дії" на вугледарському напрямку і навіть "просунулися на глибину до 5 км".
Як повідомлялось, військовослужбовці зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ надіслали губернатору Примор'я Олегу Кожем'яку листа зі скаргами через те, що під селом Павлівка в Донецькій області зазнали великих втрат.
При цьому, як писало РБК-Україна через Маріуполь другий день поспіль йдуть величезні колони з технікою в напрямку Донецька. Як зазначали в "СтратКомі", вантажівки, ймовірно, з особовим складом і везуть підкріплення саме туди, де 155-а бригада російських морпіхів відмовилась наступати.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.