У Міноборони РФ спростували скарги морпіхів про великі втрати в Україні

Міністерство оборони Росії заперечує серйозні втрати 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту в Україні. За даними відомства, нібито підрозділ втратив не більше 1% особового складу та навіть веде "ефективний наступ" у районі Вугледару Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК .

Точні дані про втрати бригади Міноборони РФ не назвало, вказавши їх лише у відсотках від особового складу.

Зокрема, у Міноборони РФ назвали "грамотними" дії командирів підрозділів морпіхів, завдяки чому, нібито втрати "не перевищують 1% бойового складу і 7% пораненими", при тому, що "значна частина вже повернулися в стрій".

При цьому, як запевняють у російському відомстві, нібито втрати ЗСУ по лінії бойового зіткнення бригади "у середньому становлять 7 до 1, а на окремих ділянках 9 до 1 у людях та техніці".

У відомстві також повідомили, що бійці бригади нібито "понад 10 діб ведуть ефективні наступальні дії" на вугледарському напрямку і навіть "просунулися на глибину до 5 км".