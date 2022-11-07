Не под одеялом, а на улицах. Зеленский призывает россиян выходить на протесты
Спастись мобилизованным россиянам от смерти в Украине можно жестким протестом, не под одеялом, а на улицах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Некоторые из российских военных все же задумались о происходящем. Они пожаловались губернатору своего края на колоссальные потери, а губернатор этот в ответ предсказуемо соврал, что потери далеко не такие. А какие?", - заявил Зеленский.
По его словам, от российского Владивостока до Павловки более 9000 километров, однако губернатор уверен, что потери не таковы. Президент заявил, что губернатору наверняка оттуда лучше видно, просто ли ему приказали врать. Также президент добавил, что приказ лгать пришел из Москвы, а тела большинства этих убитых во Владивосток не привезут.
"Но я уверен, что губернатор выйдет и объяснит, почему не все вернулись. Спастись от этого можно не жалобами каким-то тряпкам, а своим мнением и не в Telegram, а публично, не жалобами, а жестким протестом, не под одеялом, а на улицах. И против тех, кто в Москве", - призвал Зеленский.
Президент добавил, что тоже можно сдаться в украинский плен и таким образом тоже можно выжить.
Как сообщалось, военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ направили губернатору Приморья Олегу Кожемяку письмо с жалобами из-за того, что под селом Павловка в Донецкой области понесли большие потери.
При этом, как писало РБК-Украина, через Мариуполь второй день подряд идут огромные колонны с техникой в направлении Донецка. Как отмечали в "СтратКоме", грузовики, вероятно, с личным составом и везут подкрепление именно туда, где 155-я бригада российских морпехов отказалась наступать.
Позже в Минобороны РФ отреагировали на жалобы морпехов о потерях, заявив об "эффективном наступлении".
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