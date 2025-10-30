UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Під контролем російської "Венти ЛТД" залишається 10% ринку ліків: що відомо

Фото: під контролем російської "Венти ЛТД" залишається 10% ринку ліків в Україні (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Російська корпорація "Катрен" досі контролює близько 10% українського ринку лікарських засобів через дочірню компанію "Вента ЛТД" з Дніпра.

Як пише РБК-Україна, про це заявив військовий політолог Кирило Сазонов у Facebook.

За словами експерта, однією з ключових структур із російським капіталом є компанія "Вента ЛТД", яка у 2024 році отримала понад 8 млрд грн доходу. Таким чином, щонайменше кожен десятий препарат, що постачається в українські аптеки, реалізується саме цією компанією з російським капіталом.

До початку повномасштабного вторгнення російський холдинг безпосередньо володів 90% української компанії, а після 2022 року зменшив частку до близько 24%, формально передавши контроль місцевому менеджменту.

"Після арештів і звинувачень у фінансуванні тероризму компанію формально переписали на місцевого керівника, однак реєстри зберігають інформацію про попередніх власників", - зазначив Сазонов.

Він також висловив сподівання, що Служба безпеки України відреагує на ситуацію та «припинить діяльність компанії з російським капіталом на українському фармацевтичному ринку».

Що відомо про "Вента ЛТД"

"Вента ЛТД" контролюється російською корпорацією "Катрен" - однією з трьох найбільших дистриб’юторських компаній лікарських засобів у РФ, яка співпрацює з Міноборони РФ.

Російська ФедераціяУкраїнаФармацевтичні компанії