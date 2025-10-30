Під контролем російської "Венти ЛТД" залишається 10% ринку ліків: що відомо

За словами експерта, однією з ключових структур із російським капіталом є компанія "Вента ЛТД", яка у 2024 році отримала понад 8 млрд грн доходу. Таким чином, щонайменше кожен десятий препарат, що постачається в українські аптеки, реалізується саме цією компанією з російським капіталом.

До початку повномасштабного вторгнення російський холдинг безпосередньо володів 90% української компанії, а після 2022 року зменшив частку до близько 24%, формально передавши контроль місцевому менеджменту.

"Після арештів і звинувачень у фінансуванні тероризму компанію формально переписали на місцевого керівника, однак реєстри зберігають інформацію про попередніх власників", - зазначив Сазонов.

Він також висловив сподівання, що Служба безпеки України відреагує на ситуацію та «припинить діяльність компанії з російським капіталом на українському фармацевтичному ринку».