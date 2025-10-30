Под контролем российской "Венты ЛТД" остается 10% рынка лекарств: что известно

По словам эксперта, одной из ключевых структур с российским капиталом является компания "Вента ЛТД", которая в 2024 году получила более 8 млрд грн дохода. Таким образом, по меньшей мере каждый десятый препарат, поставляемый в украинские аптеки, реализуется именно этой компанией с российским капиталом.

До начала полномасштабного вторжения российский холдинг напрямую владел 90% украинской компании, а после 2022 года уменьшил долю до около 24%, формально передав контроль местному менеджменту.

"После арестов и обвинений в финансировании терроризма компанию формально переписали на местного руководителя, однако реестры сохраняют информацию о предыдущих владельцах", - отметил Сазонов.

Он также выразил надежду, что Служба безопасности Украины отреагирует на ситуацию и "прекратит деятельность компании с российским капиталом на украинском фармацевтическом рынке".