ua en ru
Чт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Під контролем російської "Венти ЛТД" залишається 10% ринку ліків: що відомо

Україна, Четвер 30 жовтня 2025 12:16
UA EN RU
Під контролем російської "Венти ЛТД" залишається 10% ринку ліків: що відомо Фото: під контролем російської "Венти ЛТД" залишається 10% ринку ліків в Україні (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Російська корпорація "Катрен" досі контролює близько 10% українського ринку лікарських засобів через дочірню компанію "Вента ЛТД" з Дніпра.

Як пише РБК-Україна, про це заявив військовий політолог Кирило Сазонов у Facebook.

За словами експерта, однією з ключових структур із російським капіталом є компанія "Вента ЛТД", яка у 2024 році отримала понад 8 млрд грн доходу. Таким чином, щонайменше кожен десятий препарат, що постачається в українські аптеки, реалізується саме цією компанією з російським капіталом.

До початку повномасштабного вторгнення російський холдинг безпосередньо володів 90% української компанії, а після 2022 року зменшив частку до близько 24%, формально передавши контроль місцевому менеджменту.

"Після арештів і звинувачень у фінансуванні тероризму компанію формально переписали на місцевого керівника, однак реєстри зберігають інформацію про попередніх власників", - зазначив Сазонов.

Він також висловив сподівання, що Служба безпеки України відреагує на ситуацію та «припинить діяльність компанії з російським капіталом на українському фармацевтичному ринку».

Що відомо про "Вента ЛТД"

"Вента ЛТД" контролюється російською корпорацією "Катрен" - однією з трьох найбільших дистриб’юторських компаній лікарських засобів у РФ, яка співпрацює з Міноборони РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Фармацевтичні компанії
Новини
Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
Аналітика
Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні