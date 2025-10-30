ua en ru
Под контролем российской "Венты ЛТД" остается 10% рынка лекарств: что известно

Украина, Четверг 30 октября 2025 12:16
UA EN RU
Под контролем российской "Венты ЛТД" остается 10% рынка лекарств: что известно Фото: под контролем российской "Венты ЛТД" остается 10% рынка лекарств в Украине (иллюстрация/ Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Российская корпорация "Катрен" до сих пор контролирует около 10% украинского рынка лекарственных средств через дочернюю компанию "Вента ЛТД" из Днепра.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил военный политолог Кирилл Сазонов в Facebook.

По словам эксперта, одной из ключевых структур с российским капиталом является компания "Вента ЛТД", которая в 2024 году получила более 8 млрд грн дохода. Таким образом, по меньшей мере каждый десятый препарат, поставляемый в украинские аптеки, реализуется именно этой компанией с российским капиталом.

До начала полномасштабного вторжения российский холдинг напрямую владел 90% украинской компании, а после 2022 года уменьшил долю до около 24%, формально передав контроль местному менеджменту.

"После арестов и обвинений в финансировании терроризма компанию формально переписали на местного руководителя, однако реестры сохраняют информацию о предыдущих владельцах", - отметил Сазонов.

Он также выразил надежду, что Служба безопасности Украины отреагирует на ситуацию и "прекратит деятельность компании с российским капиталом на украинском фармацевтическом рынке".

Что известно о "Вента ЛТД"

"Вента ЛТД" контролируется российской корпорацией "Катрен" - одной из трех крупнейших дистрибьюторских компаний лекарственных средств в РФ, которая сотрудничает с Минобороны РФ.

