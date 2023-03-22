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Помешали барсуки. В Нидерландах приостановили движение поездов по популярному маршруту

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Нидерланды, Среда 22 марта 2023 02:10
Помешали барсуки. В Нидерландах приостановили движение поездов по популярному маршруту Фото: Из-за барсуков в Нидерландах приостановили движение поездов по маршруту (ProRail.com)
Автор: РБК-Украина

В Нидерландах железнодорожная компания ProRail приостановила популярный железнодорожный маршрут из-за того, что барсуки начали рыть норы под путями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ProRail.

Как сообщается в отчете компании, 21 марта было приостановлено движение поездов между городами Дэн Бош и Бокстел. Из-за того, что барсуки роют норы может просесть путь и поэтому безопасность движения поездов по этому маршруту компания гарантировать пока не может.

Генеральный директор компании ProRail Джон Воппен заявил: "Нужно много времени, чтобы решить эту проблему, поскольку мы должны получить разрешение от компетентного органа. Мы проводим срочные консультации с Министерством инфраструктуры и водного хозяйства".

Барсуки в Нидерландах являются защищенными животными, поэтому железнодорожные компании должны получить разрешение на их перемещение или нарушение их среды, прежде чем начинать ремонт поврежденных путей.

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