Під Києвом жителі ЖК перекрили дорогу через відсутність води та світла: що кажуть в ОВА

"Внаслідок аварії на обладнанні, яке належить приватному забудовнику ЖК "Європейка" у Софіївській Борщагівці, сталося відключення електропостачання в одному з будинків", - зазначили у Київській ОВА.

Повідомляється, що об’єкт досі не передано на баланс ДТЕК Київські регіональні електромережі. Саме це ускладнило оперативне реагування на аварійну ситуацію.

Наразі енергетики спільно з комунальними службами вже працюють над відновленням електропостачання. Питання знаходиться на контролі Бучанської районної державної адміністрації.