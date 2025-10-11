UA

Під Києвом жителі ЖК перекрили дорогу через відсутність води та світла: що кажуть в ОВА

Фото: під Києвом жителі ЖК перекрили дорогу через відсутність води та світла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Жителі одного з житлових комплексів на Софіївській Борщагівці перекрили дорогу через відсутність світла та води протягом понад 2 діб. Енергетики вже працюють над відновленням комунікацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.

"Внаслідок аварії на обладнанні, яке належить приватному забудовнику ЖК "Європейка" у Софіївській Борщагівці, сталося відключення електропостачання в одному з будинків", - зазначили у Київській ОВА.

Повідомляється, що об’єкт досі не передано на баланс ДТЕК Київські регіональні електромережі. Саме це ускладнило оперативне реагування на аварійну ситуацію.

Наразі енергетики спільно з комунальними службами вже працюють над відновленням електропостачання. Питання знаходиться на контролі Бучанської районної державної адміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у суботу, 4 жовтня, частина абонентів Рівного залишилась без електропостачання через технічні проблеми.

Також вчора в Міненерго заявили, що вночі російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Як наголосили в міністерстві, цілеспрямовані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури є черговим свідченням терористичних методів, до яких вдається ворог.

