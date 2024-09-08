Під Києвом здають будинок за 100 тисяч гривень на добу: як він виглядає

За 10 хвилин від Києва у селі Ходосівка Обухівського району здається в оренду британський маєток площею 900 кв. м. Будинок розташований на земельній ділянці в 1 гектар, з власним басейном та безлімітним паркінгом.

В оголошенні йдеться, що маєток ідеально підходить для проведення весіль, VIP-заходів, телешоу, фотосесій або вечірок. Він має простору в'їзну зону, рояльну залу, сім спалень, бібліотеку з каміном, ігрову кімнату та домашній кінотеатр, які, за словами авторів оголошення, створюють всі умови для незабутніх подій.

Будинок оснащений сучасною технікою, включаючи пральну, сушильну та посудомийну машини, кондиціонери, автономне опалення та Wi-Fi. Вартість оренди стартує від 2640 дол. (99 тис. грн) на добу, а умови залежать від тривалості та дня тижня.

Маєток у британському стилі під Києвом (Фото - OLX)