Ціни ростуть. Скільки коштує оренда квартири в Києві та які райони найдорожчі
Восени 2024 року в Києві дорожчають квартири в оренду. Попит на житло також росте, адже в місто їдуть студенти та переселенці.
На ринку оренди житла в Києві спостерігається підвищення попиту, зокрема через початок навчального сезону та повернення студентів до міста, кажуть РБК-Україна експерти ринку.
На які квартири попит найбільший
Нині попит найбільше зосереджений на невеликих квартирах біля університетів і станцій метро. Однокімнатні та двокімнатні квартири залишаються найпопулярнішими - через доступність і зручність розташування.
Водночас шукають і квартири в спальних районах - на Троєщині, Виноградарі, Дарниці.
"Студенти та молоді люди шукають бюджетні варіанти, переважно з базовим ремонтом та розташуванням у безпечних районах. Високі поверхи та великі квартири (понад 150 квадратних метрів) залишаються менш популярними через труднощі з доступом та великі витрати на комунальні послуги", - розповів РБК-Україна один із рієлторів.
В яких районах ціни найвищі
Середні ціни на однокімнатні квартири в Києві коливаються від 13 000 до 15 000 гривень на місяць.
При цьому серед найдорожчих районів для оренди однокімнатних квартир:
- Печерський (до 33 800 грн)
- Шевченківський (до 25 000 грн)
- Голосіївський (до 17 000 грн)
Дешевші варіанти можна знайти:
- у Святошинському районі (12 000 грн)
- у Деснянському районі (від 8 500 грн)
Чому попит і ціни на оренду житла ростуть
За словами експерта, здорожчання оренди житла розпочалось ще раніше - приблизно з липня.
Він пов'язує це з тим фактом, що до міста почали повертатись (або й приїжджати вперше) студенти, які навчатимуться у столичних вузах. Крім того, суттєво збільшилась кількість переселенців, які переїздять у Київ, рятуючись від війни.
"Ціни, вони виросли. Це правда. За рахунок не лише студентів, але й через війну. Дуже багато переселенців, багато людей переїхали з різних причин", - зауважив рієлтор.
Він додав, що низьким попит на оренду житла був на початку великої війни - у 2022 році, а також у першій половині 2023 року.
"Потім - все більше і більше людей... Люди дзвонять, цікавляться... Відслідковують доступні варіанти та одразу забирають, якщо все підходить. Зараз квартир із тих пропозицій, що я мав, вже майже немає в оренду. Середній сегмент, хороші квартири, забирають одразу, якщо там нормальні умови в яких можна проживати", - підсумував експерт.
Як здати житло в оренду й уникнути проблем із законом
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що здаючи квартиру в оренду, важливо не тільки укладати договір з орендарем, але й своєчасно сплачувати податки.
Офіційна сплата податків дозволяє особі законно декларувати свій дохід від оренди, що може бути важливо при отриманні кредитів або оформленні інших фінансових операцій.
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