Под Киевом сдают дом за 100 тысяч гривен в сутки: как он выглядит

В 10 минутах от Киева в селе Ходосовка Обуховского района сдается в аренду британское поместье площадью 900 кв. м. Дом расположен на земельном участке в 1 гектар, с собственным бассейном и безлимитным паркингом.

В объявлении говорится, что имение идеально подходит для проведения свадеб, VIP-мероприятий, телешоу, фотосессий или вечеринок. Оно имеет просторную въездную зону, рояльную залу, семь спален, библиотеку с камином, игровую комнату и домашний кинотеатр, которые, по словам авторов объявления, создают все условия для незабываемых событий.

Дом оснащен современной техникой, включая стиральную, сушильную и посудомоечную машины, кондиционеры, автономное отопление и Wi-Fi. Стоимость аренды стартует от 2640 долларов. (99 тыс. грн) в сутки, а условия зависят от продолжительности и дня недели.

Имение в британском стиле под Киевом (Фото - OLX)