RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Киевом сдают дом за 100 тысяч гривен в сутки: как он выглядит

Фото: Аренда дома (pixabay)
Автор: Татьяна Веремеева

Недалеко от Киева, в селе Ходосовка, сдают в аренду дом за 99 тысяч гривен в сутки.

РБК-Украина узнало на портале OLX, что особенного в этом доме.

В 10 минутах от Киева в селе Ходосовка Обуховского района сдается в аренду британское поместье площадью 900 кв. м. Дом расположен на земельном участке в 1 гектар, с собственным бассейном и безлимитным паркингом.

В объявлении говорится, что имение идеально подходит для проведения свадеб, VIP-мероприятий, телешоу, фотосессий или вечеринок. Оно имеет просторную въездную зону, рояльную залу, семь спален, библиотеку с камином, игровую комнату и домашний кинотеатр, которые, по словам авторов объявления, создают все условия для незабываемых событий.

Дом оснащен современной техникой, включая стиральную, сушильную и посудомоечную машины, кондиционеры, автономное отопление и Wi-Fi. Стоимость аренды стартует от 2640 долларов. (99 тыс. грн) в сутки, а условия зависят от продолжительности и дня недели.

Имение в британском стиле под Киевом (Фото - OLX)

Напомним, РБК-Украина писало, что осенью 2024 года в Киеве наблюдается повышение цен на аренду квартир. Основными факторами является возросший спрос на жилье из-за возвращения студентов на обучение и приезд переселенцев.

Наибольший спрос наблюдается на однокомнатные и двухкомнатные квартиры возле университетов и станций метро, которые популярны благодаря удобному расположению и доступности. Также активно ищут жилье в спальных районах, таких как Троещина, Виноградарь и Дарница.

Также мы рассказывали, как заключить надежный договор об аренде жилья, чтобы и арендаторы, и арендодатели были уверены в своей безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жилье