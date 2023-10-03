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Під Києвом затримали чиновницю, яка під час окупації Херсонської області працювала на РФ

Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали чиновницю, яка під час окупації Херсонської області співпрацювала з росіянами. Після звільнення частини регіону вона спробувала сховатися під Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

Жінка наприкінці червня 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Херсонської області у місті Берислав, погодилася на співпрацю з окупаційною владою.

Підозрювана добровільно обійняла посаду так званого керівника "санітарно-епідеміологічної станції" в незаконно створеному органі влади.

Чиновниця намагалася приховати сліди співпраці

Після звільнення Берислава від загарбників посадовиця з метою уникнення відповідальності виїхала з Херсонської області та переховувалася в Київській області. 

Фото: Затримання (facebook.com/pgo.gov.ua)

Перебуваючи на підконтрольній Україні території, жінка приховала факт своєї співпраці з окупантами, знищила документи, що підтверджували колабораціоністську діяльність, і продовжила працювати вже на українську владу.

Жінку затримали

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури їй повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі. 

Правоохоронці продовжують затримувати зрадників в Україні

Нещодавно СБУ викрила рецидивіста, який допомагав росіянам встановлювати мінні поля під час окупації Харківської області. Зловмисником виявився 29-річний мешканець одного із селищ Богодухівського району, який раніше був засуджений за тяжкі злочини.

До цього в Івано-Франківській області правоохоронці затримали чоловіка, який підтримував дії окупантів і закликав до повалення української влади.

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