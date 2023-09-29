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У Коломиї затримали чоловіка за підтримку окупантів і заклики до повалення влади

Коломия, П'ятниця 29 вересня 2023 22:42
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У Коломиї затримали чоловіка за підтримку окупантів і заклики до повалення влади Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Івано-Франківській області правоохоронці затримали чоловіка, який підтримував дії окупантів і закликав до повалення української влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

Мешканець Коломиї неодноразово поширював матеріали з публічними закликами до захоплення державної влади та повстань зі зброєю для приєднання силовим способом до Росії.

Чоловік репостив їх на свою сторінку в соціальній мережі з пропагандистських інтернет-ресурсів. У поширених ним публікаціях закликали до об'єднання зусиль із РФ, щоб "скинути українську владу", "розігнати Верховну Раду" та "змінити місцевих нацистів".

Фото: Затримання (gp.gov.ua)

"Протягом жовтня-листопада 2022 року він також виправдовував так звану спецоперацію та дякував за неї російській владі, а окуповані міста України називав звільненими", - пояснили у прокуратурі.

Чоловікові оголосили про підозру

Під час затримання зловмисника правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Йому оголосили про підозру за фактом наступних злочинів:

  • Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • Дії, спрямовані на насильницьку зміну, чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
  • Виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Йому загрожує до восьми років із конфіскацією майна. За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою.

Правоохоронці виявляють зрадників в Україні

Нещодавно правоохоронці виявили мешканку Івано-Франківська, яка в соціальних мережах підтримувала армію окупантів. Їй повідомили про підозру.

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Чернігівській області інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про українські війська та критичну інфраструктуру у прикордонних районах.

Також контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну інформаторку російських спецслужб, яка передавала окупантам інформацію про розташування українських військ у Донецькій області

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