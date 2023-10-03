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Под Киевом задержали чиновницу, которая во время оккупации Херсонской области работала на РФ

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали чиновницу, которая во время оккупации Херсонской области сотрудничала с россиянами. После освобождения части региона она попыталась скрыться под Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Женщина в конце июня 2022 года, находясь на временно оккупированной территории Херсонской области в городе Берислав, согласилась на сотрудничество с оккупационными властями.

Подозреваемая добровольно заняла должность так называемого руководителя "санитарно-эпидемиологической станции" в незаконно созданном органе власти.

Чиновница пыталась скрыть следы сотрудничества

После освобождения Берислава от захватчиков чиновница с целью избежания ответственности выехала из Херсонской области и скрывалась в Киевской области.

Фото: Задержание (facebook.com/pgo.gov.ua)

Находясь на подконтрольной Украине территории, женщина скрыла факт своего сотрудничества с оккупантами, уничтожила документы, подтверждающие коллаборационную деятельность, и продолжила работать уже на украинскую власть.

Женщину задержали

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры ей сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Сейчас ей избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают задерживать предателей в Украине

Недавно СБУ разоблачила рецидивиста, помогавшего россиянам устанавливать минные поля во время оккупации Харьковской области. Злоумышленником оказался 29-летний житель одного из поселков Богодуховского района, ранее судимый за тяжкие преступления.

До этого в Ивано-Франковской области правоохранители задержали мужчину, который поддерживал действия оккупантов и призывал к свержению украинской власти.

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