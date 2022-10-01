Під Києвом затримали банду шахраїв, жертвами яких стали десятки людей зі всієї України

В Київській області затримали банду злодіїв, жертвами яких стали десятки людей зі всієї України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова в Telegram.
"Цю злочинну групу шахраїв поліцейські викрили в Бучанському районі. 29-річний житель Вишневого разом із чотирма спільниками організували аферу із продажу деревини", - розповів він, додавши, що на їх рахунку 80 випадків шахрайства.
Шахраї розміщували на відомих торговельних онлайн платформах псевдооголошення, а отримавши гроші, зникали.
На одну із таких об’яв натрапив житель Івано-Франківської області.
"Чоловік перевів на банківський рахунок шахраїв 12 тисяч гривень, але товару так і не отримав. І таких потерпілих вже кілька десятків", - додав очільник поліції Київської області.
Організатору та координатору злочинної схеми вже оголосили про підозру. За скоєне зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі.
Як повідомлялося, у Київській області правоохоронці затримали двох шахраїв. Злочинці обдурили волонтера, яка намагалася придбати авто для ЗСУ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.