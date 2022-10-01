RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Киевом задержали банду мошенников, жертвами которых стали десятки людей со всей Украины

Фото: в Киевской области задержали банду мошенников (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталия Гурковская

В Киевской области задержана банда воров, жертвами которых стали десятки людей со всей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небитова в Telegram.

"Эту преступную группу мошенников полицейские разоблачили в Бучанском районе. 29-летний житель Вишневого вместе с четырьмя сообщниками организовали аферу по продаже древесины", - рассказал он, добавив, что на их счету 80 случаев мошенничества.

Мошенники размещали на известных торговых онлайн платформах псевдообъявления, а получив деньги, исчезали.

На одно из таких объявлений наткнулся житель Ивано-Франковской области.

"Мужчина перевел на банковский счет мошенников 12 тысяч гривен, но товара так и не получил. И таких пострадавших уже несколько десятков", - добавил глава полиции Киевской области.

Организатору и координатору преступной схемы уже объявили о подозрении. За совершенное злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Киевской области правоохранители задержали двух мошенников. Преступники обманули волонтера, пытавшуюся приобрести авто для ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область