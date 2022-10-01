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Під Києвом затримали банду шахраїв, жертвами яких стали десятки людей зі всієї України

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Київ, Субота 01 жовтня 2022 11:42
Під Києвом затримали банду шахраїв, жертвами яких стали десятки людей зі всієї України Фото: у Київській області затримали банду шахраїв (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Гурковська

В Київській області затримали банду злодіїв, жертвами яких стали десятки людей зі всієї України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова в Telegram.

"Цю злочинну групу шахраїв поліцейські викрили в Бучанському районі. 29-річний житель Вишневого разом із чотирма спільниками організували аферу із продажу деревини", - розповів він, додавши, що на їх рахунку 80 випадків шахрайства.

Шахраї розміщували на відомих торговельних онлайн платформах псевдооголошення, а отримавши гроші, зникали.

На одну із таких об’яв натрапив житель Івано-Франківської області.

"Чоловік перевів на банківський рахунок шахраїв 12 тисяч гривень, але товару так і не отримав. І таких потерпілих вже кілька десятків", - додав очільник поліції Київської області.

Організатору та координатору злочинної схеми вже оголосили про підозру. За скоєне зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у Київській області правоохоронці затримали двох шахраїв. Злочинці обдурили волонтера, яка намагалася придбати авто для ЗСУ.

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