Під Києвом затримали банду шахраїв, жертвами яких стали десятки людей зі всієї України

В Київській області затримали банду злодіїв, жертвами яких стали десятки людей зі всієї України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова в Telegram .

"Цю злочинну групу шахраїв поліцейські викрили в Бучанському районі. 29-річний житель Вишневого разом із чотирма спільниками організували аферу із продажу деревини", - розповів він, додавши, що на їх рахунку 80 випадків шахрайства.

Шахраї розміщували на відомих торговельних онлайн платформах псевдооголошення, а отримавши гроші, зникали.

На одну із таких об’яв натрапив житель Івано-Франківської області.

"Чоловік перевів на банківський рахунок шахраїв 12 тисяч гривень, але товару так і не отримав. І таких потерпілих вже кілька десятків", - додав очільник поліції Київської області.

Організатору та координатору злочинної схеми вже оголосили про підозру. За скоєне зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі.